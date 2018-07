Scene halucinante la Iasi! O copila a fost gasita goala pusca legata cu cearsafuri de un stalp!

“Politistii au fost sesizati despre faptul ca o minora ar fi fost tinuta legata cu un material textil de stalpul casei din lemn de catre parinti. Ca urmare a sesizarii primite, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Urbana Iasi s-au deplasat deindata la fata locului, fiind sesizati si reprezentantii DGASPC Iasi. Minora a fost internata impreuna cu mama sa in spital. De asemenea, politistii au intocmit un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul infractiunii de rele tratamente aplicate minorului”, a precizat Anca Vijiac, purtator de cuvant al IPJ Iasi.... citeste mai mult