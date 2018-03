Descoperirea a fost facuta in localitatea Mosoaia, Arges. O batrana a intrat din curiozitate intr-o casa parasita dupa ce a vazut pe geam ca in locuinta era ceva suspect. Inauntru zacea cadavrul unui barbat.

Autoritatile au fost solicitate la fata locului, insa, ca sa ajunga, a fost nevoie sa parcurga mai multe sute de metri pe jos din cauza strazii plina de namol. La fel, angajatii ambulantei, care nici nu au mai fost nevoiti sa constate decesul, trupul fiind in putrefactie, potrivit stirilekanald.ro.

Se estimeaza ca zace acolo de luni bune.