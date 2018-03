Imagini șocante suprinse într-un spital din India. Un bărbat, victimă a unui accident rutier, stă întins pe un pat cu un picior sub cap. Este chiar piciorul amputat al victimei.

Potrivit rudelor sale, medicii au fost cei care i-au pus membrul acolo, care fusese amputat în accident.

”I-am rugat pe medici să intervină și au refuzat. Până la urmă am cumpărat o pernă și doar atunci i-au luat piciorul de sub cap” au spus rudele.

