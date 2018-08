Unsprezece copii cu vârste cuprinse între un an şi 15 ani au fost salvaţi dintr-un refugiu improvizat care era păzit cu arme de bărbaţi cu ideologie extremistă, în statul american New Mexico. Aceștia erau ținuți în condiții de sărăcie extremă, înfometați și desculți.

Copiii trăiau "în cele mai groaznice condiţii de sărăcie pe care le-am văzut", a mărturisit un poliţist.

Doi bărbaţi au fost arestaţi după intervenţia poliţiei. Operaţiunea a fost lansată în cadrul unei anchete privind răpirea unui băieţel de trei ani, dispărut de acasă de câteva luni, a precizat biroul şerifului din districtul Taos din New Mexico.

