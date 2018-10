Un document trimis Comisiei Europene arată că Guvernul ar intenționa să renunțe la majorările salariale programate pentru anul viitor, când salariile ar urma să fie înghețate.

Documentul a fost făcut public de senatorul PNL Florin Cîțu.

"PSD i-a tradat si i-a mintit pe romani.

Romania in criza economica - PSD introduce masuri de AUSTERITATE in 2019!!!

Intr-un document trimis Comisiei Europene, in urma cu cateva zile, PSD +ALDE promit inghetarea salariilor in sectorul bugetar in 2019 la nivelul din Decembrie 2018:

