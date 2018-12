Votul de neîncredere la care vor participa miercuri seara deputaţii conservatori împotriva premierului Theresa May ar putea însemna pentru aceasta din urmă pierderea postului de şefă a executivului, deşi ea a spus că va lupta ''cu toate forţele''. O asemenea evoluţie ar conduce la diferite scenarii, prezentate într-o analiză întocmită de AFP.

Theresa May pierde votul de neîncredere. Vine un nou lider Deputaţii conservatori decid soarta premierului printr-un vot cu buletine secrete ce se va desfăşura între orele 18:00 şi 20:00 GMT. Dacă Theresa May pierde, va fi declanşată cursa pentru înlocuirea ei, iar acordul privind Brexitul încheiat de actualul guvern va fi mort.... citeste mai mult

