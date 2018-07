Scarlett Johansson se retrage din proiectul unui film despre un transsexual

Desteptarea in format PDF Toate articolele si anunturile pentru 5 euro/luna. Sub deviza „Filmul de arta se vede in Bacau sub cerul Liber”, sambata, 17 septembrie, bacauanii sunt invitati in Parcul Catedralei Ortodoxe din municipiu pentru a urmari cea...

Desteptarea Bacau, 14 Septembrie 2016