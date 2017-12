Iata lucrurile la care trebuie sa renunti pana la sfarsitul anului, daca vrei sa ai noroc in 2018.

Serviciul de masa pe care nu l-ai folosit niciodata

Noua regula: fie incepi sa folosesti des acest serviciu de masa, fie scapa de el. Nu poate fi o luna mai buna decat Decembrie pentru a decide ce sa faci cu toate acele farfurii, castroane etc pe care le-ai primit in dar de ziua ta sau la nunta. Asadar, sorteaza-le in doua categorii: in prima pune-le pe cele care vrei sa le folosesti si in cealalta pe cele de care vrei sa scapi (le poti oferi cadou sau sa incerci sa le vinzi).

Alimentele pe care le-ai cumparat... citeste mai mult