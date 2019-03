Oponentul principal al oligarhului miliardar în cursa prezidenţială, fostul prim-ministru Iulia Timoşenko, a cerut ca Poroşenko să fie pus sub acuzare. Trei parlamentari au părăsit partidul său în semn de protest.

Acuzaţiile lovesc chiar în inima campaniei de realegere centrată pe „armată, limbă, credinţă,” împiedicând eforturile lui Poroşenko de a-şi crea o imagine de comandant suprem, înainte de scrutinul din martie.

Scandalul „cu siguranţă subminează” mesajul pe care preşedintele a încercat să-l transmită, a spus Alyona Getmanchuck, director al think tank-ului New Europe Center, din Kiev.

Ea a notat că Poroşenko-care a spus odată că „va tăia... citeste mai mult

acum 24 min. in Externe, Vizualizari: 17 , Sursa: Adevarul in