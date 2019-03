Primul metru de autostradă din Moldova riscă să ajungă în mijlocul unui scandal. Au apărut informaţii potrivit cărora autostrada ar fi fost făcută fără autorizaţie, pe un teren care nu-i aparţine afaceristului. Acesta a venit cu explicații la ”Ediție de Weekend”.

"Ieri am aflat cu amuzament că am fost expropriat. Situaţia este de râsu-plânsu pentru că eu chiar am sunat şi am întrebat: oameni buni, am construit-o pe terenul meu, sau al altora? Deşi întrebarea asta am pus-o de la început şi am verificat unde se... citeste mai mult