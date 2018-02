Iată postarea Adrianei Săftoiu:

"....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat ( la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta sefului. Se repeta si se repeta istoria!"

Mai mult, Săftoiu mai spune că atitudinea la care apelează actuala conducere a PNL e similară cu cea din PSD, unde Liviu Dragnea decide cine primeşte funcţii şi cine nu.

