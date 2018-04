Auras Brasoveanu este reprezentantul cluburilor din Liga a 2-a in Comitetul Executiv al FRF.

El este presedinte executiv al Dacia Unirea Braila, dar in trecut a fost presedinte la Farul Constanta si la FCM Dunarea Galati. Pe aceasta din urma a dus-o la faliment si desfiintare, dupa un scandal penal, in urma caruia a fost condamnat definitiv la un an si patru luni de inchisoare si interzicerea unor drepturi.

Scandalul alegerilor de la Federatia Romana de Fotbal (FRF) scoate la iveala detalii interesante. Intr-o serie de inregistrari difuzate de presa din Romania in ultimele zile se identifica distinct mecanismul prin care o serie de membri ai Comitetului... citeste mai mult

