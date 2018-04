Auras Brasoveanu este reprezentantul cluburilor din Liga a 2-a in Comitetul Executiv al FRF.

El este presedinte executiv al Dacia Unirea Braila, dar in trecut a fost presedinte la Farul Constanta si la FCM Dunarea Galati. Pe aceasta din urma a dus-o la faliment si desfiintare, dupa un scandal penal, in urma caruia a fost condamnat definitiv la un an si patru luni de inchisoare si interzicerea unor drepturi.

Scandalul alegerilor de la Federatia Romana de Fotbal (FRF) scoate la iveala detalii interesante.... citeste mai mult