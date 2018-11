Spitalul Judeţean de Urgenţă din Brăila are medicamente, în momentul de faţă, doar pentru partea de urgenţă, iar unitatea spitalicească nu mai are bani suficienţi pentru achiziţionarea de medicamente după recentele majorări salariale, care acoperă 80% din bugetul spitalului, a admis joi, într-o conferința de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Iulian Chiriac.

„Este adevărat că, în momentul de faţă, Spitalul Judeţean, deoarece nu are bani, merge cu medicamente doar pe partea de urgenţă. Într-adevăr nu sunt medicamente gen aspirină, sunt doar cele pe parte de urgenţă. A avut loc o discuţie între conducerea spitalului şi Casa de Asigurări de Sănătate, pe nişte servicii...