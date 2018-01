Scandalos. S-a mai oficializat o rusine in judetul Iasi. Decizia nu mai poate fi intoarsa de absolut nimeni

Iasul a pierdut definitiv o institutie regionala in favoarea altui judet. Dupa ce in toamna anului trecut, o decizie luata la varful Ministerului Transporturilor soca pe toata lumea, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic. Dimpotriva, a devenit cat se poate de oficial faptul ca CFR Marfa SA isi va muta activitatea de la Iasi tocmai la Galati. Si asta in ciuda promisiunilor facute de liderii locali ai PSD Iasi, reprezentantii partidului de guvernamant.

