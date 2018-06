SCANDALOS! Preoti si inspectori ai Bisericii, acuzati de defrisari masive de paduri: Pagubele provocate sunt enorme

Informatii incendiare ies la iveala din activitatile desfasurate la Ocolul Silvic Bisericesc Iasi, acolo unde taierile ilegale de lemne au devenit o practica obisnuita • Sefi ai institutiei si preoti cu functii importante in Biserica Ortodoxa Romana sunt acuzati de subalterni ca au taiat ilegal cantitati industriale de lemne din padurile administrate de Ocolul Silvic Bisericesc, iar apoi le-au valorificat in scopuri personale • Padurarii au cerut interventia Înaltpreasfintitului Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, dar si verificari din partea Garzii Forestiere, in urma carora au aratat cum... citeste mai mult

