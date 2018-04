Dorohoianul care a generat scandalul de proporţii de luni seară, din barul "No problem" din municipiul Dorohoi, a fost plasat sub control judiciar. Cercetat pentru ultraj şi tulburarea liniştii publice Răzvan Andrei L. a fost reţinut pentru 24 de ore de procurori şi prezentat ieri în faţa magistraţilor de la Judecătoria Dorohoi cu propunere de arestare preventivă. Deşi faptele erau fără dubii, instanţa a respins solicitarea anchetatorilor şi a dispus plasarea tânărului sub control judiciar. Astfel, tânărul va trebui să respecte o serie de obligaţii instituite de magistraţi şi nu va avea voie să depăşească limitele judeţului Botoşani decât cu încuviinţarea prealabilă a... citeste mai mult