Olivia Steer se află din noul în mijlocul unui scandal major. Și asta pentru că organizatorii unui eveniment - Gala Femeilor care dăruiesc sănătate - au decis să îi ofere un premiu pentru rolul activ jucat în societate.

Intenția a fost taxată dur pe Facebook și a determinat imediat reacția unora dintre sponsori.

"Ne pare rau ca am fost asociati cu un astfel de incident neplacut si chiar nu am fost informati despre intreaga Lista a premiantilor, cu exceptia faptului ca este o Cauza nobila unde vor fi premiate persoane care contribuie la promovarea unui stil de viata sanatos in special, persoane... citeste mai mult