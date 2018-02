Romanii au primit pedepse cu inchisoare care variaza de la doi la cinci ani, iar cea mai mare pedeapsa a primit-o patronul firmei, Silviu Pietrosanu, informeaza Le Figaro.

"Vom face apel", a afirmat Sabrina Baudet, avocatul lui Silviu Pietrosanu.

Soferii romani erau angajati ai companiei Evitrans. Ei furau rotile de camion in timpul perioadei de odihna si le aduceau in Romania, unde le vindeau pentru sume cuprinse intre 200 si 350 de euro, potrivit anchetatorilor. Soferii romani au comis aceste fapte in perioada 2013-2016.

Prejudiciul estimat de anchetatorii francezi se ridica la 670.000 de euro, scrie ziare.com.

