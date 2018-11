Un scandal a avut loc pe o stradă din Cumpăna. Un bărbat de 61 de ani a fost agresat de un alt bărbat.

Potrivit IPJ Constanța, urmare a cercetărilor în cazul producerii unui conflict spontan In localitatea Cumpăna, polițiștii din cadrul Secției 1 Rurala Constanța au identificat un bărbat, în vârstă de 54 de ani, care ar fi agresat un alt bărbat de 61 de ani, pe o strada din localitatea Cumpăna.

Polițiștii au reținut persoana în cauză pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, introducând-o in după amiaza zilei de 2 noiembrie în arestul IPJ Constanța. ”În această dimineață barbatul, care are... citeste mai mult