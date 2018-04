Un scandal uriaș s-a stârnit în emisiunea Sorinei Matei de la B1TV după ce Traian Băsescu a intervenit în direct și a vrut să dea replica la afirmaţiile jurnalistului Liviu Mihaiu.

"Niciodată nu l-am cunoscut pe Silvian Ionescu până când am venit la PD și nu am avut niciodata șefi din Securitate pentru că nu am lucrat cu Securitatea la Anvers", a afirmat Traian Băsescu numindu-l pe Mihaiu "mitoman", scriu cei de la B1.

Discuția a degenerat, iar cei au schimbat cuvinte dure... citeste mai mult

azi, 01:56 in Politica, Vizualizari: 62 , Sursa: Replica in