Spitalul Orăşenesc Sinaia a primit reclamații grave de la mama unei fetițe în vârstă de 11 ani care a fost operată de apendicită, în urmă cu un an, în această unitate sanitară. Conducerea spitalului a dispus efectuarea unei anchete interne.

Părinții copilei operate de apendicită la Spitalul Orăşenesc Sinaia susțin că medicii de aici ar fi uitat în trupul fetiței o bucată de tifon.

„Pacienta a fost operată anul trecut în spitalul din Sinaia, iar între timp s-a prezentat cu probleme pediatrice, iar cel mai recent cu o suspiciune de infecţie urinară. Nu am primit nicio sesizare cu privire a acest caz, am aflat din presa locală, ne-am autosesizat şi am dispus o

