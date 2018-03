Caz halucinant in statul american Iowa.

Doua asistente in varsta de 23 si 26 de ani i-au corupt sexual pe pacientii internati in institutie.

Megan si Paige au fost acuzate de abuz sexual, dupa ce s-a aflat de relatiile lor amoroase din timpul programului, potrivit Daily Mail.

Cele doua au flirtat cu cativa pacienti, iar relatiile au devenit tot mai intime dupa ce femeile au plecat din institie. Mai mult, pacientii au decis sa renunte la internare, dupa plecarea lor.

Tinerele au fost condamnate la inchisoare, dar au fost eliberate dupa ce au platit o cautiune de 2.000 de dolari.



