Luni, 14 Mai, 00:35

CSA Steaua a învins-o pe Carmen București cu 3-0 pe teren propriu, iar formația oaspete are șanse mici de a mai juca în play-off, fiind pe locul 6.

Oaspeții acuză faptul că steliștii nu le-au permis să filmeze meciul și atacă dur maniera de arbitraj, crezând că totul a fost premeditat.

"Astazi meciul s-a incheiat cu un rezultat nefavorabil pentru noi, însă nu poate șterge ceea ce am realizat în acest an.

Mulțumiri speciale firmei de paza, care nu a permis filmarea meciului, nici macar de către presă acreditată.

De-abia după ce am observat maniera de arbitraj, am inteles de ce",... citeste mai mult

