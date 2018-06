Scandal la FC Voluntari. Antrenorul Adrian Mutu a fost dat afară de Consiliul de Administrație al clubului după ce a îndeplinit obiectivul stabilit în momentul în care a fost angajat, iar managerul general Dan Leasă a demisionat.

"Nu pot să accept unele lucruri, așa că am demisionat! Am plecat pentru că nu am fost de acord ca Mutu să fie demis. A fost o ședință, dar cred că cea mai bună decizie a fost să plec. Chiar dacă echipa și-a îndeplinit obiectivul adică salvarea de la retrogradare, n-a mai contat nimic.... Așa că am... citeste mai mult