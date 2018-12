Concordia Chiajna a pierdut lamentabil cu Sepsi, 3-0 la Sf. Gheorghe, şi a ajuns la zece meciuri fără succes în Liga 1 Betano. La finalul partidei, la flash-interviuri, Gabi Matei (28 de ani), fundaşul dreapta al ilfovenilor s-a enervat şi a spus că există restanţe financiare la jucători, deşi colegul său, Răzvan Grădinaru, a declarat că banii sunt la zi.

"Am luat primele două goluri foarte uşor, parcă suntem copii. Trebuia să facem fault la mijloc şi aia era. Rezultatul e just şi corect. Am înţeles că vor fi restructurări la echipă, că vor veni jucători noi la echipă. Trebuie să ne pregătim acum pentru play-out. Oamenii din...