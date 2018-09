- Voluntarii „Let’s Do It, Romania!” consideră că Primăria Beiuş a pus în pericol sănătatea copiilor.

Acuze grave la adresa conducerii Primăriei Beiuş. Părinţii copiilor implicaţi în campania de curăţenie „Let’s Do It, Romania!” sunt extrem de revoltaţi că municipalitatea a deratizat spaţiile verzi şi cursurile de apă din localitate, cu fix o zi înainte de evenimentul de ecologizare.

„A început etapa a doua, tratamentul la sol la spațiile verzi și cursuri de apă, pentru combaterea țînțarilor, căpușelor și tratamente fitosanitare la arbuști și semiarbuști, respectiv deratizare pentru micile rozătoare. Recomandăm... citeste mai mult