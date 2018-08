Scandal in zona unei benzinarii de pe Dorobanti

In noapte de 25 spre 26 august, patru braileni au fost condusi la sediul Politiei pentru tulburarea ordinii si linistii publice.

Unul dintre acestia este cercetat penal pentru distrugere si ultraj.

La ora 23:50, in urma unor sesizari telefonice cu privire la tulburarea ordinii si linistii publice, politistii s-au deplasat in zona unui peco de pe Bulevardul Dorobantilor.

La fata locului au fost identificati patru barbati, cu varste cuprinse intre 23 si 48 de ani, din Braila, care tulburau linistea locuitorilor, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.

Acestia nu s-au supus... citeste mai mult