Scandal in trafic! O soferita este nervoasa pentru ca un politist local a aplicat legea

Cu totii vrem o tara ca afara, dar nimeni nu recunoaste atunci cand greseste! Este si cazul unei soferite multe prea nervoasa pentru situatia in care se afla. Politia Locala a amendat-o pe femeie pentru ca aceasta parcase in mod neregulamentar in fata sediului ANAF. Reactia ei depaseste orice limita a normalului, continuand sa aiba un comportament inadecvat situatiei. Aceasta se arata revoltata de faptul ca a fost amendata desi incalcase legea.

