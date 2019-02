Liderul grupului PNL Raluca Turcan a spus, luni, că a primit amenintari de la președintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, după ce i-a fost tăiat microfonul in plen.



Incidentul a apărut pe fondul declaratiilor lui Turcan despre demisiile din PSD.

„Va fug deputatii, or sa va fuga pana cand o sa ramana doar Liviu Dragnea”, a spus Turcan in plenul Camerei Deputatilor.

Dupa ce a facut asociere intre Liviu Dragnea si un grup infractional, liderul PSD aflat la pupitru i-a tăiat acesteia microfonul.



Cei doi au schimbat replici fara microfon, dupa care Turcan a acuzat amenintari.

„Multumesc, primesc si amenintari. Sunt obisnuita”, a... citeste mai mult

