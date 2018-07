„Eu ştiu ce am vorbit vineri seară. Am spus şi spun şi am spus că trebuie să grăbească procedurile. O să facm o sesiune extraordinară. O să cer az Comisiei (n.r- pentru legile Justiţiei) eu şi domnul Tăriceanu să închidă Codul penal, să meargă la...

Adevarul, 25 Iunie 2018