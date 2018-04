Un scandal a avut loc ieri după amiază în cartierul Medea din Constanța.

O mașină a fost distrusă, iar geamurile unui imobil au fost sparte.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili care sunt împrejurările exacte în care s-a petrecut altercația.

Mai multe persoane au fost conduse la secția de poliție pentru a fi audiate.

Potrivit IPJ Constanța, la data de 09 aprilie a.c., in jurul orelor 17.00 a avut loc un conflict, in cartierul Medeea, in care au fost implicate mai multe persoane. "7 persoane au fost conduse la sediul...