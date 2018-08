Scandal mare in cadrul unei companii de energie americana dupa au trimis unei cliente de culoare, Erica Convay, din Renton, Washington, o parola jignitoare.

Clienta a sunat la companie după ce şi-a uitat parola de la contul online. Compania i-a trimis o parolă temporară, insa in momentul in care femeia a primit-o, nu i-a venit sa creada, parola era „NiggaHHJ”.

“Cand am primit parola a fost ca un roller coaster emotional. Am fost socata, dezgustata si nervoasa. Nu-mi venea sa cred ce se... citeste mai mult

