Sambata, 30 Decembrie, 17:41

Real Madrid a avut un an 2017 perfect, reușind pentru prima dată în istoria clubului să câștige 5 trofee într-un singur an, însă lucrurile nu sunt deloc liniștite la campioana Europei.

Jurnaliștii englezi de la Mirror scriu că Dani Ceballos, jucător adus în vara trecută la Real, s-a certat cu antrenorul Zinedine Zidane.

Conform englezilor, care citează surse din Spania, mijlocașul de 21 de ani i-a reproșat lui Zidane faptul că nu s-a bazat mai mult pe serviciile sale. În plus i-a transmis antrenorului un mesaj, care, cu siguranță, nu va fi pe placul suporterilor madrileni: "Mai bine semnam cu... citeste mai mult