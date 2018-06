Scandal de proporții în cursul zilei de ieri la FC Voluntari. Consiliul de Administrație al clubului a decis că Adrian Mutu nu mai poate să rămână la echipă, deși a reușit să salveze echipa de la retrogradare.

De la echipă a plecat și Dan Leasă, președintele clubului, care și-a dat demisia, nefiind de acord cu decizia CA. "Nu pot să accept unele lucruri, așa că am demisionat! Am plecat pentru că nu am fost de acord ca Mutu să fie demis. A fost o ședință, dar cred că cea mai bună decizie a fost să plec. Chiar dacă echipa și-a îndeplinit obiectivul adică salvarea de la retrogradare, n-a mai contat nimic.... Așa că am plecat și... citeste mai mult

