Ambasada României din Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim, a hotărât Guvernul Dăncilă, în ultima şedinţă. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi seară, la Antena 3, că decizia are o valoare istorică uriaşă. „Noi, practic, ne prefacem de ani de zile, toţi, că avem ambasada la Tel Aviv, dar, de fapt, personalul diplomatic face naveta la Ierusalim. În fapt, activitatea ambasadei României, de exemplu, zilnic, se desfăşoară la Ierusalim, nu în Tel Aviv. Are o valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru. În primul rând, o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenit de mare în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem... citeste mai mult