"Aţi creat un stat paralel şi statul paralel e atunci când o guvernare ajunge să fie confiscată de un grup de câteva persoane. Iar o guvernare care fraudează votul împotriva propriului Guvern cu pastile de nurofen este o guvernare bolnavă", a spus Raluca Turcan, deputat PNL.

În schimb, Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor, spune că nu a fost în urnă nicio pastilă de nurofen. "Eu nu v-am întrerupt doamnă! Vă rog frumos. Doar vreau să vă spun că nu au fost pastile de nurofen în urnă.... citeste mai mult

acum 21 min. in Politica, Vizualizari: 14 , Sursa: Realitatea in