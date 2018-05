Scanarea din mers a anvelopelor creste siguranta deplasarii Serviciul digital SnapSkan, dezvoltat de producatorul de anvelope Nokian Tyres in colaborare cu lantul sau de distributie si service de anvelope, Vianor, simplifica verificarea si monitorizarea starii anvelopelor, in mod rapid si fara costuri suplimentare.

Nokian Tyres a anuntat introducerea acestui serviciu in cinci noi puncte de verificarea din tarile nordice, propunandu-si sa extinda disponibilitatea acestuia la nivel international.



SnapSkan faciliteaza si eficientizeaza masurarea adancimii benzii de rulare a anvelopei... citeste mai mult

