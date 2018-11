Specia are nuanţă albastru vineţie, este ghimpoasă, are între 30 şi 60 de centimetri înălţime şi este ramificată doar în partea superioară.

Frunzele sunt rigide şi diferenţiate, cele de la bază sunt întregi, cu marginea dinţată, cele de pe tulpină sunt mai mici şi palmate. Florile sunt ritunde, albastrui.

Planta creşte în păşuni şi fâneţe, mai ales în Transilvania şi Banat, potrivit Ghidului plantelor medicinale şi aromatice coordonat de farmacologul dr. Ovidiu Bojor.

Datorită substanţelor pe care le conţine extractul de scai vânăt are şi o acţiune diuretică. Sub formă de decoct se prepară din două linguri de plantă la o... citeste mai mult

