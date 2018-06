Scafandrii din cadrul ISU Braila si Bacau actioneaza pentru gasirea unui barbat disparut in apele Dunarii

Un barbat de 35 de ani a disparut in apele Dunarii, ieri dimineata, in zona localitatii Stoienesti, in Insula Mare a Brailei.

Din declaratiile martorilor, barbatul a intrat in apa si nu a mai iesit.

Echipajul de cautare-salvare al ISU Braila a cautat barbatul ieri, insa fara succes.

Astazi, de dimineata, s-au reluat cautarile. Alaturi de scafandri braileni actioneaza si scafandri de la ISU Bacau.

Vom reveni cu detalii.

