Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti s-au depreciat în şedinţa de tranzacţionare de ieri, cea mai severă scădere, de 1,45%, fiind înregistrată de indicele BET-FI, al celor cinci SIF-uri plus Fondul Proprietatea (FP).

Volumul înregistrat a fost de 26,03 milioane de lei (5,58 milioane de euro), sub cel din şedinţa anterioară, de 31,7 milioane de lei.

George Brande, analist în cadrul societăţii Interfinbrok, ne-a precizat: "Indicele principal BET a avut o evoluţie negativă astăzi (n.r. ieri), în ton cu parcursul indicilor din pieţele internaţionale, pe fondul unui rulaj redus faţă de media acestui an (n.r. de 53,5 milioane de lei), după o săptămână... citeste mai mult