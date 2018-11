* Rulajul coboară sub media anului

Toţi cei nouă indici ai Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au încheiat şedinţa de tranzacţionare de ieri în teritoriul negativ, în contextul în care lichiditatea înregistrată, de 25,14 milioane de lei, a fost atât sub rulajul înregistrat în şedinţa anterioară, de 57,13 milioane de lei, cât şi sub media zilnică din acest an, de circa 41,54 milioane de lei.

