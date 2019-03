Instituţiile bancare vor fi obligate la plata taxei pe active financiare nete, aceasta urmând să fie de 0,4% pe an, pentru băncile cu o cotă de piaţă mai mare sau egală cu 1%, şi de 0,2% pe an, pentru cele cu o cotă de piaţă sub 1%, conform unui proiect de modificare a OUG 114.

Cota de piaţă va fi cea stabilită la finele semestrului/anului pentru care se datorează taxa. Taxa pe active se va calcula prin aplicarea cotelor prevăzute asupra bazei impozabile reprezentată de activele financiare nete ale instituţiei bancare existente în sold, la sfârşitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa, potrivit evidenţei contabile, din... citeste mai mult