Scade numãrul turistilor!

Anul 2018 nu se dovedeste deloc fast pentru turism. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, in luna martie 2018, numãrul turistilor cazati (sosirile) in judetul nostru a fost de 2.754 persoane, inregistrandu-se 4.184 innoptãri. Spre comparatie, in luna martie 2017 se inregistrau urmãtoarele valori: 3.227 sosiri, respectiv 5.046 de innoptãri. ßHarta’ sosirilor in judetul nostru in primul trimestru al acestui an aratã astfel: ianuarie – 2.834 turisti, februarie – 2.740 turisti, martie – 2.754 turisti. Conform datelor statistice, indicele de utilizare netã a locurilor de cazare rãmane scãzut: 15,7% in martie 2018 si 20,1% in martie 2017. În... citeste mai mult