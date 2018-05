La sfarsitul lunii aprilie, in judetul Vaslui erau inregistrate 14.300 polite de asigurare obligatorie a locuintei. Potrivit datelor prezentate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, in acest an au fost achitate daune in valoare...

Monitorul de Vaslui, 22 Mai 2018