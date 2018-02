Spitalul de Neurochirurgie Iasi De luna viitoare, Spitalul de Neurochirurgie Iasi va avea un computer tomograf nou. Acesta va functiona in paralel cu cel vechi, recent reparat. Zilnic, aici se fac in jur de 50 de explorari, iar in aceste conditii,...

Buna ziua Iasi, 28 Septembrie 2011