Salariile ar putea scădea cu zece procente în acest an pentru o categorie de angajați din România, dacă conducerea țării nu va decide să împiedice acest lucru.

Astfel, salariile angajaţilor din IT şi cercetare-dezvoltare vor scădea după ce o măsură în favoarea lor a expirat la sfârșitul anului 2018. Această măsură fusese luată după ce angajații au fost afectaţi anul trecut de mutarea contribuţiilor.

Anul trecut, angajaţii din industria IT şi cercetare-dezvoltare au fost afectaţi de transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, în contextul în care ei erau scutiţi de plata impozitului pe venit.

Prin Ordonanţa de Urgenţă 3 din 2018 s-a redus baza contribuţiei de... citeste mai mult

