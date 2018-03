Ziua Mondială a Apei, sărbătorită anual la data de 22 martie, este un eveniment care aduce în centrul atenţiei diferite aspecte legate de apă, de preocupările şi provocările în gestionarea resurselor de apă.

În fiecare an, Ziua Mondială a Apei are o temă distinctă. Anul acesta, la cea de-a 26-a aniversare, tema este „Natura şi apa” şi se referă la explorarea modului în care putem folosi natura pentru a depăşi problemele legate de apă ale secolului al XXI-lea.

Vă reamintim că SC Apă Canal 2000 SA Piteşti continuă activităţile dedicate Zilei Mondiale a Apei şi în acest an, organizând două acţiuni în cadrul... citeste mai mult