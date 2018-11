La data de 29.10.2018, politistii braileni i-au depistat in trafic pe doi soferi in timp ce conducea autoturismele sub influenta bauturilor alcoolice. Ieri dimineata, in jurul orei 07:40, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Faurei l-au...

Info Braila, 30 Octombrie 2018