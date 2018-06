Suflu nou la Primăria Săvârșin – edilul Ioan Vodicean are o nouă mână dreaptă cu care să conducă administrația. Marius Cătălin Neamț este proaspăt ales viceprimar al Săvârșinului. Are 32 de ani, este căsătorit și are un băiețel de un an. A terminat Fa­cultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Aurel Vlaicu” Arad având și un masterat în domeniu. Marius a fost profesor de sport pentru elevii din Săvârșin și Birchiș. Pentru că și-a dorit să se implice în pro­blemele comunității și are ini­țiativă, Marius Cătălin Neamț a... citeste mai mult

acum 54 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 30 , Sursa: Glasul Aradului in